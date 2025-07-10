Сотрудник нацбанка Грузии Асанидзе: оснований для отключения страны от SWIFT нет

Представитель Национального банка Грузии София Асанидзе прокомментировала предложение Европарламента (ЕП) отключить финансовую систему страны от SWIFT. По ее словам, которые цитирует газета «Взгляд», на это нет никаких оснований.

«Налицо законодательная гармонизация по финансовым вопросам между Грузией и Европой», — считает Асанидзе.

Она добавила, что финансовая система Грузии «прилежно и последовательно соблюдает режим санкций (против России)», а также «отличается прозрачностью и ростом доверия инвесторов».

Накануне ЕП принял резолюцию с требованием отключить Грузию от международной банковской системы SWIFT. Евродепутаты считают, что процесс интеграции Грузии с ЕС «фактически приостановлен».

Кроме того, парламентарии потребовали персональных санкций против почетного председателя правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили.

Ранее в СВР указали на подрыв доверия к SWIFT из-за санкций Евросоюза.