На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Политолог: Дуда угрожает перекрыть поставки Украине ради карьеры

Политолог Стремидловский: Дуда угрожает закрыть аэропорт в Жешуве ради карьеры
true
true
true
close
Kuba Stezycki/Reuters

Угрожая закрыть аэропорт в Жешуве, перекрыв тем самым поставки НАТО Украине, президент Польши Анджей Дуда, вероятно, пытается понравиться США, чтобы в будущем получить пост в американских окологосударственных структурах. Такое предположение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог-полонист Станислав Стремидловский.

«Также были сообщения, что Дуду лоббировали на высокую должность в Международном олимпийском комитете. Если это правда, то нынешний польский лидер таким образом пытается начать диалог с американским истеблишментом по поддержке его кандидатуры», — отметил эксперт.

При этом, по его словам, у Дуды нет полномочий закрыть воздушную гавань. Эти вопросы находятся в компетенции премьер-министра.

Польский президент в интервью нескольким YouTube-каналам допустил, что республика закроет хаб по поставкам военной помощи Украине. По словам Дуды, Украина и некоторые члены НАТО считают аэропорт в Жешуве и автострады своей собственностью.

Он подчеркнул, что, если союзники по альянсу пренебрегают Польшей, могут поставлять помощь Киеву морем, воздухом или сбрасывать на парашютах. Политик признался, что обижен из-за того, что его не позвали на несколько мероприятий, где обсуждался вопрос военной поддержки Украины.

Ранее Дуда назвал главный итог своего 10-летнего президентства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами