Политолог: Дуда угрожает перекрыть поставки Украине ради карьеры

Угрожая закрыть аэропорт в Жешуве, перекрыв тем самым поставки НАТО Украине, президент Польши Анджей Дуда, вероятно, пытается понравиться США, чтобы в будущем получить пост в американских окологосударственных структурах. Такое предположение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог-полонист Станислав Стремидловский.

«Также были сообщения, что Дуду лоббировали на высокую должность в Международном олимпийском комитете. Если это правда, то нынешний польский лидер таким образом пытается начать диалог с американским истеблишментом по поддержке его кандидатуры», — отметил эксперт.

При этом, по его словам, у Дуды нет полномочий закрыть воздушную гавань. Эти вопросы находятся в компетенции премьер-министра.

Польский президент в интервью нескольким YouTube-каналам допустил, что республика закроет хаб по поставкам военной помощи Украине. По словам Дуды, Украина и некоторые члены НАТО считают аэропорт в Жешуве и автострады своей собственностью.

Он подчеркнул, что, если союзники по альянсу пренебрегают Польшей, могут поставлять помощь Киеву морем, воздухом или сбрасывать на парашютах. Политик признался, что обижен из-за того, что его не позвали на несколько мероприятий, где обсуждался вопрос военной поддержки Украины.

Ранее Дуда назвал главный итог своего 10-летнего президентства.