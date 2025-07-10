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Команда Трампа обсуждает с сенатом новый санкционный пакет против России

Рубио: команда Трампа обсуждает с сенатом новый санкционный пакет против РФ
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Anna Rose Layden/Pool Photo via AP

Команда президента Соединенных Штатов Дональда Трампа ведет консультации с сенатом о том, как будет выглядеть законопроект о санкциях против России. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио, передает Reuters.

«США недовольны, что прогресс идет медленно и «всё даётся с трудом». Администрация Трампа обсуждает с Сенатом, как может выглядеть законопроект о санкциях», — сказал Рубио.

Сегодня, 10 июля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Марко Рубио провели обстоятельную сверку часов по всему спектру вопросов двусторонней повестки дня и ситуации в мире. Переговоры в Куала-Лумпуре продлились 50 минут. Коллеги подтвердили обоюдный настрой на поиск мирного разрешения конфликтов, а также восстановление сотрудничества России и США. Кроме того, в беседе подняли вопрос возобновления прямого авиасообщения. В заявлении говорится, что взаимоуважительный диалог по линии внешнеполитических ведомств двух стран продолжится.

Ранее Рубио объяснил приостановку помощи Украине.

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