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В Раде увидели важный сигнал из США

Депутат Рады Дубинский: США смирились с тем, что Украина проиграет в конфликте
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dubinskypro/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

США приняли неизбежное поражение Украины в конфликте с Российской Федерацией. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене.

Он отметил, что Соединенные Штаты резко сменили свою риторику по отношению к Украине.

«Если раньше Украина воевала со злом, была щитом свободного мира и боролась за свободу, то сейчас эти фразы вообще ушли из оборота», — пояснил парламентарий.

По словам политика, такой поворот в отношении Украины связан с тем, что США уже не верят в то, что Киев сможет добиться каких-либо успехов в противостоянии с Москвой. Из-за этого Соединенным Штатам остается только публично «сочувствовать» украинскому государству, заявил парламентарий.

До этого американский президент США Дональд Трамп охарактеризовал ситуацию вокруг Украины как «очень сложную» после телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, состоявшегося 4 июля.

Ранее в США заявили, что Трамп «закончил игру» на Украине.

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