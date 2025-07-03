Фон дер Ляйен посчитала заморозку помощи США Украине сигналом для ЕС

Евросоюз считает, что прекращение США поставок оружия Украине является «сигналом для наращивания европейских поставок» Киеву. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции, пишет ТАСС.

«Решение США — это четкий сигнал для стран ЕС о необходимости наращивания европейских поставок», — заявила фон дер Ляйен.

На этом фоне она призвала страны ЕС брать военные кредиты и совместно закупать вооружения для Украины под контролем ЕК.

В свою очередь премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что прекращение поставок американского оружия и техники — серьезная неудача для Украины, Европы и НАТО.

3 июля журнал The Economist со ссылкой на правительственные источники в Киеве сообщил, что США полностью приостановили поставки вооружений Украине, включая боеприпасы и комплектующие. В Киеве считают, что Вашингтон может использовать эту паузу как рычаг давления. В Пентагоне утверждают, что поставки временно остановлены в рамках проведения ревизии запасов оружия, которые имеются у США.

По данным The Washington Post, украинская сторона была застигнута врасплох, а союзники в Европе не в состоянии компенсировать дефицит из-за слабых оборонных мощностей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США сообщили об утрате интереса Трампа к Украине.