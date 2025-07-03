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Фон дер Ляйен посчитала заморозку помощи США Украине сигналом для ЕС

Фон дер Ляйен: заморозка США поставок оружия Украине является сигналом для ЕС
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Yves Herman/Reuters

Евросоюз считает, что прекращение США поставок оружия Украине является «сигналом для наращивания европейских поставок» Киеву. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции, пишет ТАСС.

«Решение США — это четкий сигнал для стран ЕС о необходимости наращивания европейских поставок», — заявила фон дер Ляйен.

На этом фоне она призвала страны ЕС брать военные кредиты и совместно закупать вооружения для Украины под контролем ЕК.

В свою очередь премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что прекращение поставок американского оружия и техники — серьезная неудача для Украины, Европы и НАТО.

3 июля журнал The Economist со ссылкой на правительственные источники в Киеве сообщил, что США полностью приостановили поставки вооружений Украине, включая боеприпасы и комплектующие. В Киеве считают, что Вашингтон может использовать эту паузу как рычаг давления. В Пентагоне утверждают, что поставки временно остановлены в рамках проведения ревизии запасов оружия, которые имеются у США.

По данным The Washington Post, украинская сторона была застигнута врасплох, а союзники в Европе не в состоянии компенсировать дефицит из-за слабых оборонных мощностей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США сообщили об утрате интереса Трампа к Украине.

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