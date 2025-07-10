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В США заявили, что Трамп «проникся» идеей санкций против России

NYT: Трамп проникся идеей санкций против России
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Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп «проникся идеей» санкций против России под влиянием европейских лидеров. Об этом сообщает газета The New York Times.

Европейские лидеры, отмечает NYT, «много лет» пытаются привлечь Трампа к нанесению «сокрушительного удара» по экономике России.

«Похоже, президент наконец-то проникся этой идеей», — говорится в сообщении издания.

Германия, Франция, Великобритании и Италия, пишет газета, заявили Трампу, что новые санкции США могут вынудить президента России Владимира Путина начать серьезные переговоры о прекращении конфликта на Украине.

До этого та же газета писала о том, что лидеры ЕС льстят Трампу, чтобы США ввели сокрушительные санкции против РФ.

Ранее в Совфеде посоветовали ЕС «не надорваться» при принятии новых санкций.

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