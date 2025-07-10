Лидеры Евросоюза начали льстить Трампу ради санкций против России

Европейские лидеры льстят президенту США Дональду Трампу, чтобы добиться одобрения им новых санкций Вашингтона против России. Об этом со ссылкой на источники пишет американская газета The New York Times.

«В последние недели некоторые из них (европейских лидеров – «Газета.Ru») попробовали новый подход в личных беседах с президентом, который, как они знают, часто хорошо реагирует на лесть», — говорится в сообщении издания.

Источники газеты сообщили, что лидеры ЕС, включая канцлера Германии Фридриха Мерца, «похвалили президента» за отправку американских бомбардировщиков для нанесения удара по ядерным объектам Ирана.

«Они сказали Трампу, что он мог бы сделать что-то подобное на Украине, но не с помощью бомб, а с помощью новой порции санкций, направленных на подрыв экономики России», — пишет NYT.

До этого немецкий политолог Александр Рар оценил заявление министра иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро о намерении Европейского союза (ЕС) ввести «самые жесткие санкции с 2022 года» против Москвы. По словам эксперта, попытка изолировать Россию обернется разрывом мировой экономической системы и печальным концом глобализации.

Ранее в Совфеде посоветовали ЕС «не надорваться» при принятии новых санкций.