На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде обвинили США и Евросоюз во втягивании союзников в конфликты

Сенатор Джабаров: Россия не втягивает союзников в конфликты в отличие от США и ЕС
true
true
true
close
Нина Зотина/РИА Новости

Россия не втягивает в конфликты союзников в отличие от США со странами Евросоюза. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в своем Telegram-канале.

«Что касается темы участия в ОДКБ, то придраться, казалось бы, и не к чему. С одной стороны, для Казахстана, Киргизии и Таджикистана участие в ОДКБ снижает риски военных угроз. С другой, ОДКБ – не НАТО, здесь нет блокового мышления. Россия не втягивает в конфликты своих союзников, как это делали те же Штаты с европейцами», — заявил он.

По словам Джабарова, для России ОДКБ является гарантией безопасности на границах. Он отметил, что ведущую роль в объединении занимает Казахстан, и без него она станет анклавной из-за отсутствия границ между странами — участницами. Сенатор подчеркнул, что представители Запада не достигли своих целей и ОДКБ продолжает стабильно развиваться.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была создана в 2002 году на основе Ташкентского договора о коллективной безопасности 1992 года. В состав организации входят шесть государств: Россия, Белоруссия, Армения, Таджикистан, Казахстан и Киргизия. Организация располагает Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) в составе 17—22 тыс. человек и Коллективными силами быстрого развертывания (КСБР) в составе 5 тыс. человек.

Ранее в России оценили уровень отношений с Арменией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами