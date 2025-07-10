Сенатор Джабаров: Россия не втягивает союзников в конфликты в отличие от США и ЕС

Россия не втягивает в конфликты союзников в отличие от США со странами Евросоюза. Об этом заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в своем Telegram-канале.

«Что касается темы участия в ОДКБ, то придраться, казалось бы, и не к чему. С одной стороны, для Казахстана, Киргизии и Таджикистана участие в ОДКБ снижает риски военных угроз. С другой, ОДКБ – не НАТО, здесь нет блокового мышления. Россия не втягивает в конфликты своих союзников, как это делали те же Штаты с европейцами», — заявил он.

По словам Джабарова, для России ОДКБ является гарантией безопасности на границах. Он отметил, что ведущую роль в объединении занимает Казахстан, и без него она станет анклавной из-за отсутствия границ между странами — участницами. Сенатор подчеркнул, что представители Запада не достигли своих целей и ОДКБ продолжает стабильно развиваться.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была создана в 2002 году на основе Ташкентского договора о коллективной безопасности 1992 года. В состав организации входят шесть государств: Россия, Белоруссия, Армения, Таджикистан, Казахстан и Киргизия. Организация располагает Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) в составе 17—22 тыс. человек и Коллективными силами быстрого развертывания (КСБР) в составе 5 тыс. человек.

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