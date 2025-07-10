На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России рассказали, чего ждать от встречи по восстановлению Украины

Политолог Камина: разлад внутри ЕС не позволит помочь Украине
true
true
true
close
Omar Havana/AP

От международной конференции по восстановлению Украины, которая пройдет 10–11 июля, не стоит ждать прорывных решений, заявил «Газете.Ru» эксперт Центра Взаимодействия и Международного Сотрудничества Петр Камина.

«Несмотря на громкие заявления европейских лидеров о консолидации усилий для помощи Украине, появляется все больше свидетельств об усиливающихся разногласиях внутри «коалиции желающих». Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон расходятся во взглядах на будущее конфликта и в подходе к взаимодействию с [президентом США] Дональдом Трампом. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и вовсе не участвовала в предыдущей встрече, сославшись на невозможность военной поддержки Киева», — сказал политолог.

По мнению Камины, разлад затрагивает и брюссельские структуры. Он отметил, что параллельно с встречей по Украине будет рассмотрен вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что только подтверждает существующие внутри Евросоюза проблемы.

«Кроме того, желание Трампа свести участие Вашингтона в данном вопросе к минимуму ставит вопрос о том, кто будет нести основное бремя дальнейшего финансирования. Ни одна страна ЕС — включая Францию и Германию — не готова в одиночку компенсировать объемы помощи, ранее предоставляемой США», — сказал Камина.

10–11 июля в Риме пройдет международная конференция по восстановлению Украины, в которой примут участие страны Евросоюза и Великобритания.

Ранее Макрон пообещал, что европейцы не оставят Украину.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами