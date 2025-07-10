В России рассказали, чего ждать от встречи по восстановлению Украины

От международной конференции по восстановлению Украины, которая пройдет 10–11 июля, не стоит ждать прорывных решений, заявил «Газете.Ru» эксперт Центра Взаимодействия и Международного Сотрудничества Петр Камина.

«Несмотря на громкие заявления европейских лидеров о консолидации усилий для помощи Украине, появляется все больше свидетельств об усиливающихся разногласиях внутри «коалиции желающих». Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон расходятся во взглядах на будущее конфликта и в подходе к взаимодействию с [президентом США] Дональдом Трампом. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и вовсе не участвовала в предыдущей встрече, сославшись на невозможность военной поддержки Киева», — сказал политолог.

По мнению Камины, разлад затрагивает и брюссельские структуры. Он отметил, что параллельно с встречей по Украине будет рассмотрен вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, что только подтверждает существующие внутри Евросоюза проблемы.

«Кроме того, желание Трампа свести участие Вашингтона в данном вопросе к минимуму ставит вопрос о том, кто будет нести основное бремя дальнейшего финансирования. Ни одна страна ЕС — включая Францию и Германию — не готова в одиночку компенсировать объемы помощи, ранее предоставляемой США», — сказал Камина.

10–11 июля в Риме пройдет международная конференция по восстановлению Украины, в которой примут участие страны Евросоюза и Великобритания.

Ранее Макрон пообещал, что европейцы не оставят Украину.