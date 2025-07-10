Трампа уличили в некомпетентности по вопросу конфликта на Украине

Экономист Сакс: Трамп не в состоянии разработать внятную стратегию по Украине

Американский лидер Дональд Трамп из-за отсутствия необходимых знаний и подходящей команды не может выстроить внятную стратегию на внешнеполитическом треке, в том числе по конфликту на Украине. Об этом заявил американский экономист и директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс, чьи слова приводит РИА Новости.

По его мнению, у Трампа «нет ни необходимых знаний, ни должной сосредоточенности, ни профессиональной команды. В связи с этим президент США зачастую действует импровизированно, и такой подход не всегда успешен.

Кроме того, указал Сакс, Дональд Трамп не стремится разобраться в глубинных причинах конфликта на Украине, принимая ситуативные меры.

В то же время экономист заявил, что США не будут существенно наращивать поставки вооружений или финансирование Украине. По его словам, американское общество, включая избирателей Трампа, не заинтересовано в российско-украинском конфликте. Он остается проектом глубинного государства, считает Сакс.

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