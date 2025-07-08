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Казахстан пообещал ответ на пошлины, введенные Трампом

Министерство торговли Казахстана пообещало ответ на 25%-ные пошлины Трампа
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artaxerxes_longhand/Shutterstock/FOTODOM

Пресс-служба министерства торговли и интеграции Казахстана сообщила о подготовке ответных мер на введение Соединенными Штатами Америки 25%-ных пошлин на казахстанские товары. Об этом пишет РИА Новости.

«В связи с введением США 25%-ной пошлины на товары из Казахстана министерство торговли и интеграции Республики Казахстан готовит официальный ответ», — говорится в сообщении пресс-службы.

Накануне президент США Дональд Трамп направил письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, в котором уведомил его о введении Вашингтоном пошлины в размере 25% на товары, импортируемые из Казахстана, начиная с 1 августа 2025 года.

Министерство торговли Казахстана сообщило, что введенные Соединенными Штатами тарифные меры затронут лишь 4,8% от общего объема казахстанского экспорта в Америку. Более 90% товаров, поставляемых в США, не будут облагаться дополнительными пошлинами, поскольку входят в перечень исключений, утвержденный американской стороной.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон введет дополнительные торговые пошлины против государств, которые поддерживают «антиамериканскую политику» политику БРИКС.

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