В МИД ответили на вопрос о новой встрече Лаврова и Рубио

Рябков: встреча Лаврова и Рубио зависит от президентов и остроты обсуждаемых тем

Новая очная встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио зависит от решения президентов двух стран и остроты обсуждаемых тем. Об этом сообщил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, потребность в контактах представителей двух государств в Вашингтоне понимают.

В том же интервью дипломат рассказал, что главы внешнеполитических ведомств находятся в постоянном контакте. Кроме того, они провели уже семь телефонных разговоров, очно пообщались в феврале в Эр-Рияде. Рябков отметил, что общение Лаврова и Рубио связано с Украиной и поиском путей урегулирования конфликта, что отражается на двусторонней повестке дня почти на всех уровнях.

В конце мая Лавров заявил, что Россия не предается иллюзиям в отношениях с США и исходит из того, что Вашингтон может радикально менять свою позицию. Однако, по его мнению, нынешние российско-американские отношения можно охарактеризовать как «возвращение к нормальности».

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