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Трамп обещал изучить вопрос о передаче Украине батареи Patriot

Трамп: США изучат вопрос о передаче Киеву батареи Patriot, она очень дорогая
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Ken Cedeno/Reuters

Украина запросила у США батарею системы ПВО Patriot, однако она очень дорогая и редкая, в связи с чем Вашингтон изучит запрос. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

Незадолго до этого журнал Military Watch Magazine сообщил, что российские баллистические ракеты «Искандер» уничтожили несколько американских систем противовоздушной обороны Patriot в ходе отдельных ударов.

Издание сослалось на слова представителя ВВС Украины Игоря Игната, который подтвердил, что российские ракеты способны сбрасывать ложные цели, которые обманывают системы Patriot. В публикации отмечается, что быстрая потеря боеспособности американских систем Patriot в ходе боевых действий на Украине вызвала сомнения в их эффективности в условиях интенсивного конфликта.

Ранее на Украине обратили внимание на «резкую смену риторики» со стороны США.

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