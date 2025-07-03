Венгрия не поддерживает вступление Украины в ЕС по фундаментальным и стратегическим причинам, Будапешт не хочет войны и разрушения экономики. Об этом в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил премьер Венгрии Виктор Орбан.

«Украинцы должны понять, что Венгрия не поддерживает вступление Украины в Евросоюз по фундаментальным и стратегическим причинам: мы не хотим войны и не хотим, чтобы европейская экономика, включая венгерскую, была разрушена», — подчеркнул он.

Орбан добавил, что Украина «не может указывать венгерскому народу, что думать».

До этого Орбан в соцсети X заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому еще не поздно сделать выбор в пользу мира.

Орбан рассказал о своем визите в Киев год назад. Тогда он предупредил Зеленского, что время не на его стороне, и оказался прав. Он напомнил, что конфликт продолжается, Европа уже истощена, а поставки американского оружия сокращаются.

Ранее президент Финляндии оценил перспективу вступления Украины в НАТО.