Правительство Германии плохо скрывает желание поучаствовать в нанесении ударов вглубь территории России. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат отметила, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц «не прекращает лицемерить», пытаясь оправдать якобы неизбежность поставок Украине ракет Taurus.

1 июля в интервью немецкому телеканалу политик заявил, что техническая сложность в передаче этих ракет состоит в том, что необходимо обучаться полгода, чтобы научиться ими пользоваться. Мерц подчеркнул, что если Германия поставит Taurus, то это оружие будет применяться не немецкими военными, а украинскими, как это, по его словам, происходит с крылатыми ракетами британского и французского производства.

По мнению Захаровой, за всеми этими словами Мерца скрывается «плохо закамуфлированное желание» его правительства поучаствовать в нанесении ударов вглубь РФ. О том, что это будет означать непосредственное вступление Германии в конфликт с Россией, Берлин, похоже, не задумывается, а стоило бы, подчеркнула представитель МИД РФ.

Дипломат добавила, что европейские политики продолжают вести «тотально узкокорыстную» эскалационную линию в конфликте на Украине, их совершенно не интересует благополучие миллионов простых людей, — как своих граждан, так и украинцев.

Ранее посольство ФРГ опубликовало послевоенную карту с издевкой над советским флагом.