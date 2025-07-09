Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник призвал президента США Дональда Трампа обратить внимание на преступные действия Украины, которая наносит удары по российским гражданским объектам и мирному населению. Об этом дипломат сказал в беседе с газетой «Взгляд».

«Действия Киева должны быть осуждены мировым сообществом», — сказал Мирошник.

При этом он отметил, что крайне сложно требовать порицания от стран, которые являются спонсорами Киева, поставляют украинской армии оружие и пытаются выстроить картинку «страдающей Украины» в глазах всего мира.

Несмотря на это, дипломат призвал Трампа, который обещает поставить ВСУ оборонительное вооружение, и других западных лидеров ответить на вопрос: хотят ли они быть соучастниками преступлений Киева. Мирошник обратил внимание на то, что когда президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз «клянчит оружие», он делает это в том числе для нанесения ударов по местам массового скопления людей, больницам, промышленным предприятиям гражданского сектора и пр.

Дипломат подчеркнул, что Россия ответит на все преступления противника и максимально ослабит возможности ВСУ.

«А Западу, повторю, необходимо понять и осознать для себя, кого они поддерживают. Украина находится вне закона», – заключил Мирошник.

Ранее Захарова заявила, что накачка Киева оружием не способствует мирному урегулированию конфликта.