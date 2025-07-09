В Кремле отреагировали на планы Сырского вернуть позиции ВСУ в российском приграничье

Песков отреагировал на заявление Сырского вернуться в приграничные регионы РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главкома ВСУ Александра Сырского о восстановлении позиций украинских войск в Курской и Белгородской областях.

«В Кремле никак не отреагировали (на заявление Сырского. — прим. ред.). Наши войска продвигаются вперед, они создают соответствующие буферные зоны для обеспечения безопасности наших регионов», — сказал Песков во время брифинга с журналистами.

По его словам, работа российских военных продолжается.

Накануне Сырский потребовал восстановить потерянные позиции в Курской и Белгородской областях. Главком ВСУ отметил, что особое внимание уделяется восстановлению позиций украинских военных в российских приграничных регионах.

Также Сырский заявил о задачах, поставленных перед бойцами ВСУ по активной обороне на Красноармейском (Покровском) и Новопавловском направлениях.

9 июля стало известно, что в Курской области пресечена очередная попытка прорыва ВСУ. Как стало известно, группа украинских военных выдвинулась из Рыжевки в Сумской области по направлению села Теткино. ВС России успешно отразили атаку.

Ранее сообщалось, что около 8 тысяч солдат ВСУ могут попасть в «огневой мешок» у Константиновки в ДНР.