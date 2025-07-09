В России объяснили критику Трампа в адрес Путина

Об изменении подхода президента США Дональда Трампа к общению с российским коллегой Владимиром Путиным говорить преждевременно, заявил «Газете.Ru» политолог Геворг Мирзаян.

Как полагает эксперт, Трамп «как настоящий бизнесмен, любит торговаться», его последние критические заявления в адрес Путина продиктованы этим.

«Из того, что мы знаем сейчас, можно заключить, что Дональд Трамп просто торгуется. Он пытается у России выторговать лучшую цену за Украину, но пока у него не получается. А когда у Трампа что-то не получается, он пытается давить и демонстрировать жесткость», — сказал политолог.

По его мнению, Трамп хочет, чтобы Москва пошла на уступки. Именно поэтому сейчас американский лидер заговорил о возможном возобновлении помощи Киеву.

«Все действия Трампа — это просто элемент переговорной стратегии, которую он не первый и не последний раз применяет. К этой риторике нужно относиться спокойно и нейтрально, что, в общем-то, в Кремле и делают», — заключил Мирзаян.

Накануне Трамп заявил, что якобы слышит от Путина «много чуши».

Ранее Трамп анонсировал «маленький сюрприз» для России.