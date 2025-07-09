В посольстве Германии принесли извинения за публикацию с искаженным флагом СССР

Посольство ФРГ в России принесло свои извинения за публикацию карты оккупационных зон послевоенной Германии с искаженным советским флагом. Об этом заявили в отделе Печати и связей с общественностью диппредставительства в Москве.

Там указали, что в публикации «была использована карта того времени с неверными данными».

«Мы ни в коем случае не хотели задеть чувства наших подписчиков, поэтому заменили изображение после того, как узнали о допущенной ошибке. Приносим свои извинения», — говорится в заявлении.

Накануне немецкое посольство опубликовало карту оккупационных зон послевоенной Германии с искаженным советским флагом. На ней советская зона выделена флажком с изображением черного серпа и молота в белом кружке на красном фоне. При этом на флаге СССР серп и молот золотого цвета, задний план — красного цвета. Вид первого флажка отсылает к флагу нацистской Германии времен Адольфа Гитлера, где черная свастика — в белом круге на красном фоне. При этом флаги Франции, Соединенных Штатов Америки и Великобритании изображены на карте в нормальном виде.

Ранее МИД РФ потребовал от посольства ФРГ извиниться за публикацию с искаженным флагом СССР.