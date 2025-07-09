На Западе заявили об угрозе для США из-за наступления армии России

Ужесточение позиции США в отношении поставок оружия на Украину связано с угрозой для американских экономических интересов в связи с успехами ВС РФ на фронте. Об этом пишет немецкое издание Berliner Zeitung.

«Продвижение России вдоль более чем 1200-километровой линии фронта вынуждает США вновь усилить противовоздушную оборону Украины», — говорится в публикации.

Отмечается, что если российские военные возьмут под контроль еще больше донбасских рудников со значительными месторождениями лития, это станет «горькой потерей» для экономики США.

В статье также указывается, что Киев отчаянно просит США ускорить и расширить поставки вооружений. Однако, как отметили авторы публикации, пока сложно сказать, будут ли осуществлены эти передачи вообще, или это очередной временный жест со стороны Вашингтона в «непредсказуемом силовом покере».

8 июля портал Axios сообщил, что президент США Дональд Трамп пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому немедленно передать ВСУ десять ракет для комплексов противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. В Пентагоне подтвердили, что минобороны направит Украине дополнительное оборонительное оружие, чтобы украинцы могли защитить себя.

При этом, по данным источников The Guardian, запасы ракет для Patriot в США сократились на 75% от необходимого для реализации военных планов Пентагона. Заморозка помощи ВСУ, о которой говорилось ранее, была связана именно с истощением собственных запасов Вашингтона. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, сколько Украина продержится без американских ракет.