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Глава МИД Украины поприветствовал продвижение законопроекта Грэма о санкциях против РФ

Глава МИД Сибига счел санкции под сильным руководством США путем к миру
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Pavlo Bahmut/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины на странице в соцсети Х поприветствовал заявление сенатора США Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о том, что его законопроект об антироссийских санкциях будет рассмотрен в ближайшее время.

По мнению Сибиги, только руководство США и президента Дональда Трампа способно «переломить ситуацию» и положить конец действиям России. Он заявил, что пришло время «увеличить стоимость» ведения боевых действий для Москвы.

«Жесткие санкции, подкрепленные сильным руководством, — это самый эффективный способ достижения справедливого и прочного мира, мира с помощью силы», — написал Сибига.

До этого Дональд Трамп заявил о намерении ввести новые санкции против России. Об этом сообщил американский сенатор и автор инициативы по ужесточению ограничений Линдси Грэм.

Законопроект Грэма, который сейчас поддерживают 84 законодателя, предусматривает введение 500-процентного тарифа на импортируемые товары тех стран, которые не поддерживают Украину и покупают у России природные ресурсы. Газета The Washington Post считает, что если он будет принят, США начнут таким образом торговую войну со всем остальным миром. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сенатор Грэм заявил, что пришло время «изменить правила игры» для Путина.

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