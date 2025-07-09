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Профессор предположил судьбу Европы после конфликта на Украине

Профессор Дизен призвал к объединению Европы во избежание конфликтов
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Alberto Pezzali/AP

Конфликт на территории Украины может завершиться пересмотром концепции панъевропеизма и созданием единого европейского государства. С таким мнением выступил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в эфире своего YouTube-канала.

По его словам, в мире больше нет гегемона. Это произошло из-за ситуации на Украине, республика вскоре отправит в последний путь и НАТО, считает эксперт. Также Дизен подчеркнул, что перевооружение европейских стран не приблизит мир, а лишь усугубит ситуацию.

Он считает, что решением для всех конфликтов в Европе станет появление одного большого панъевропейского альянса.

«И что дальше? Германия, например, тратит сотни миллиардов долларов и пытается занять лидирующее место в конфронтации с Россией. Они и раньше уже так делали, ничем хорошим для них это не кончилось. Пора вернуться к панъевропейской концепции, от которой ошибочно отказались в 90-е годы», — сказал Дизен.

Теория панъевропеизма — это идея объединения всех европейских стран в одно политическое, экономическое и культурное сообщество, чтобы обеспечить мир, стабильность и процветание на континенте.

Ранее Макрон пообещал, что европейцы не оставят Украину.

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