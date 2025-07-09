Мир на Украине — это смерть для президента Украины Владимира Зеленского, и у него только два пути. Об этом заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин, передает РИА Новости.

«Не только политическая, потому что он человек уже несамостоятельный давно», — сказал он.

Степашин подчеркнул, что «рулят» Зеленским в данный момент Германия и Англия.

Также экс-премьер отметил, что украинский лидер может под давлением США пойти на подписание соглашения о мире на условиях России.

«Есть термин – «принуждение к миру», господин Трамп показал, как можно действовать в этой истории», — указал Степашин.

Он добавил, что Зеленский не хочет перемирия, а хочет перевооружиться.

«Война – это беда. Независимо от победителя – это беда. О чем мы говорим? Это же семьи. Это молодые ребята, да и постарше тоже», — сказал бывший премьер.

Степашин подчеркнул, что специальная военная операция — это вынужденная мера, потому что Киев «издевался над населением Малороссии, особенно в Донецке».

До этого политолог Сергей Станкевич заявил, что Россия не прекратит боевые действия на Украине, пока не будет выполнен минимальный пакет требований для устранения коренных причин конфликта, и это расстраивает президента США Дональда Трампа.

Ранее Трамп пообещал Зеленскому отправить ракеты для Patriot.