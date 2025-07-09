На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Еврокомиссар по расширению ответила на вопрос о сроках членства Украины

Еврокомиссар Кос сочла реальным членство Украины в ЕС к 2030 году
true
true
true
close
Omar Havana/AP

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Украина выполняет все задачи на пути членства в Евросоюзе, и цель вступить в политическое объединение до 2030 года остается в силе. Ее слова приводит «РБК-Украина».

«Я бы сказала, что поскольку расширение, особенно Украины, является одним из важнейших приоритетов ЕС, мы будем выполнять [поставленные задачи], и я уверена, что Украина тоже», — заявила Кос.

Она также напомнила, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, посещая Киев, сказала, что она видит возможность членства Украины до 2030 года.

26 июня Венгрия заблокировала принятие решения саммита ЕС о начале переговоров по членству Украины в Евросоюзе. Проект заявления, содержавший прямой призыв к Совету ЕС «открыть переговорные разделы» для Киева, получил поддержку 26 стран. Однако Будапешт заблокировал консенсус, что вынудило перенести обсуждение на октябрь. В опубликованном коммюнике указано: «Европейский совет вернется к теме на следующей встрече».

Ранее президент Литвы захотел убедить Запад в «угрозе» от России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами