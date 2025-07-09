Еврокомиссар по расширению ответила на вопрос о сроках членства Украины

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Украина выполняет все задачи на пути членства в Евросоюзе, и цель вступить в политическое объединение до 2030 года остается в силе. Ее слова приводит «РБК-Украина».

«Я бы сказала, что поскольку расширение, особенно Украины, является одним из важнейших приоритетов ЕС, мы будем выполнять [поставленные задачи], и я уверена, что Украина тоже», — заявила Кос.

Она также напомнила, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, посещая Киев, сказала, что она видит возможность членства Украины до 2030 года.

26 июня Венгрия заблокировала принятие решения саммита ЕС о начале переговоров по членству Украины в Евросоюзе. Проект заявления, содержавший прямой призыв к Совету ЕС «открыть переговорные разделы» для Киева, получил поддержку 26 стран. Однако Будапешт заблокировал консенсус, что вынудило перенести обсуждение на октябрь. В опубликованном коммюнике указано: «Европейский совет вернется к теме на следующей встрече».

Ранее президент Литвы захотел убедить Запад в «угрозе» от России.