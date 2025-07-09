Вооруженные силы России оказались непобедимы благодаря бесценному опыту и закалке в ходе конфликта на Украине. Такое мнение высказал бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор на YouTube.

По его словам, никто не хотел признавать, что Украину долгие годы «взращивали как таран», чтобы использовать против России, однако этот план провалился.

Макгрегор выразил недоумение в связи с тем, почему в НАТО до сих пор не могут понять, что не смогут победить Россию. Лидеры стран Запада целенаправленно игнорируют реальность, предположил полковник.

До этого бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн заявлял, что Североатлантический альянс способствует усилению курса России на независимую и самодостаточную политику. Макговерн считает, что в НАТО провокациями доказали Москве, что отвергают принципы международного права и готовы идти на все. Он назвал это одним из величайших парадоксов.

Ранее в Евросоюзе заверили, что не стремятся «контролировать Россию».