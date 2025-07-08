Буданов доложил Зеленскому о «уязвимых местах» России

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) доложил Владимиру Зеленскому о «уязвимых местах» в России. Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

«Был сегодня доклад руководителя ГУР по уязвимым местам, которые есть в России. Мы обсудили и процесс обменов, он продолжается - реализация договоренностей еще второй встречи в Турции. Стараемся освободить как можно больше наших людей из российского плена», — сказал Зеленский.

До этого президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые удары вглубь территории России.

По его словам, приоритеты Киева — создание средств для «защиты жизни». В связи с этим Украина «расширяет производство вооружений» дальнего радиуса действия совместно со странами Запада, чтобы «снизить аппетиты» России, написал Зеленский. К публикации он приложил видеозапись, на которой запечатлены удары по различным объектам на территории России.

Ранее на Украине раскрыли, когда ЕС преодолеет вето Венгрии и Словакии по санкциям против России.