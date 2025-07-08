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Стало известно о мошеннической атаке на американских политиков

WP: неизвестный, выдавая себя за госсекретаря США Рубио, общался с политиками
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Annabelle Gordon/Reuters

Самозванец, выдававший себя за госсекретаря США Марко Рубио при помощи искусственного интеллекта (ИИ), общался с министрами иностранных дел, американским губернатором и членом Конгресса. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на телеграмму Госдепа.

По данным издания, руководство Вашингтона пока не выяснило, кто ответственен за случившиеся инциденты. При этом серия попыток выдать себя за госсекретаря продолжалась с середины июня.

«Преступник, вероятно, пытается манипулировать влиятельными правительственными чиновниками «с целью получения доступа к информации или счетам»», — говорится в материале.

30 мая сообщалось, что хакеры получили доступ к личным контактам главы аппарата администрации президента США Сьюзан Уайлс. Неизвестный, выдавая себя за нее, стал обращаться к представителям Республиканской партии, а также руководителям предприятий.

Ранее СМИ утверждали, что Трамп уязвим для звонков мошенников.

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