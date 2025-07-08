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Посол раскритиковал санкции Норвегии против российских компаний

Посол РФ назвал абсурдными санкции Норвегии против рыболовных компаний России
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Светлана Шевченко/РИА Новости

Решение властей Норвегии ввести санкции в отношении российских компаний Norebo и Murman Seafood абсурдно и осложняет перспективы двустороннего взаимодействия. Об этом заявил посол России в Норвегии Николай Корчунов, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что любые действия, которые могут затронуть имущественные интересы российских компаний, неправомерны. По словам Корчунова, ничего, кроме сожаления, это решение не вызывает.

Посол добавил, что слепое следование санкциям Европейского союза, введенным в нарушение международного права, угрожает подрывом многолетнего рыболовного сотрудничества между РФ и Норвегией в интересах устойчивого управления морскими биологическими ресурсами в Баренцевом море.

Корчунов заявил, что Россия рассматривает этот шаг как очередное проявление «гибридной войны», жертвой которой на этот раз стали и биоресурсы Баренцева моря.

7 июля власти Норвегии объявили о своем решении присоединиться к санкциям Евросоюза против указанных российских компаний.

В конце июня Корчунов заявлял, что Норвегия взяла курс на обрыв торгово-экономических связей с Российской Федерацией.

Ранее МИД Франции заявил о подготовке «самых жестких санкций» против России.

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