В МИД РФ прокомментировали планы НАТО нарастить расходы на оборону

МИД: РФ будет готова к худшему на фоне планов НАТО нарастить расходы на оборону

Замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия будет готовиться к худшему на фоне сообщений Североатлантического альянса о планах нарастить расходы на оборону. Его слова передает РИА Новости.

Грушко отметил, что Москва продолжит обеспечивать свою обороноспособность, не рассчитывая, что какие-то из планов НАТО могут быть не реализованы. Дипломат уточнил, что внутри НАТО существует огромное количество проблем, которые могут помешать реализации планов альянса по наращиванию расходов на вооружение.

«Но надо готовиться к худшему. Не надо надеяться на то, что какие-то планы у них не будут реализованы или будут реализованы не до конца. Мы должны спокойно продолжать обеспечивать свою безопасность и обороноспособность», — подчеркнул Грушко.

До этого нидерландский контр-адмирал Пауль Флос в интервью американскому журналу Newsweek заявлял, что подводная инфраструктура НАТО в Северном море может быть уязвима для внешних угроз.

Ранее российские корабли провели условные пуски «Калибров» в Балтийском море.