Стало известно о третьей операции премьера Словакии после покушения

Словацкий премьер Роберт Фицо после прошлогоднего покушения перенес три операции, сообщил в эфире STVR глава минобороны и ближайший соратник политика Роберт Калиняк.

По его словам, все хирургические вмешательства были успешными. Калиняк отметил, что до этого было известно только о двух операциях, а о третьей публично не сообщалось, пока не стало ясно, что она прошла без осложнений.

«Состояние Роберта Фицо [после покушения] было очень тяжелым», — сказал министр обороны.

15 мая прошлого года с 60-летним премьер-министром Словакии пытался расправиться 71-летний поэт Юрай Цинтула. Он выстрелил в политика из короткоствольного ружья, когда тот подошел поговорить с людьми на улице после правительственного заседания. Нападавший успел пять раз нажать на курок, три пули попали в премьера, в том числе в живот. Фицо экстренно госпитализировали и ввели в кому. Врачи допускали, что он не выживет. Премьер перенес две операции, одна из которых длилась пять часов. Фицо смог вернуться к работе только в июле.

Ранее Фицо получил посылку с пулей после покушения.