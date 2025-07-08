В Британии заявили о «критическом моменте» на Украине при наступлении ВС России

FT: ВС РФ продвигаются на Украине самыми быстрыми темпами с ноября

ВС России на украинском фронте продвигаются «самыми быстрыми темпами с ноября». Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Войска Москвы также продвигаются на полях сражений на востоке страны самыми быстрыми темпами с ноября», — говорится в сообщении издания.

По оценке FT, прекращение поставок американского оружия по решению Пентагона произошло «в критический момент конфликта между Россией и Украиной».

До этого газета Politico писала, что Соединенные Штаты могут возобновить поставки оружия Украине после ряда встреч представителей стран в Риме и Киеве в первой половине июля.

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог встретится с главой МО Рустемом Умеровым на Международной конференции по восстановлению Украины (10—11 июля), сообщала газета. Затем «состоятся встречи в Киеве».

Ранее Трамп охарактеризовал ситуацию вокруг Украины как «очень сложную».