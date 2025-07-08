В Азербайджане высказались об энергетическом партнерстве с ЕС

Азербайджан заинтересован в налаживании нового энергетического партнерства со странами — членами Европейского союза (ЕС). Об этом в ходе интервью для издания Hospodarske noviny заявил помощник президента республики Ильхама Алиева — заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации главы государства Хикмет Гаджиев.

По его словам, сейчас Баку напрямую поставляет газ в восемь европейских стран. При этом общее количество государств ЕС, получающих азербайджанское топливо, достигает 12.

«Мы уже много раз доказывали, что являемся надежным партнером. Кроме того, сотрудничество в области газа и энергетики происходит без каких-либо политических коннотаций. Это исключительно коммерческий вопрос», — отметил чиновник.

Он подчеркнул, что для увеличения поставок газа в страны — члены регионального содружества Азербайджану необходимо выйти на новый уровень сотрудничества с ЕС, в том числе в области развития инфраструктуры. Как сказал Гаджиев, республика обладает богатыми запасами топлива в Каспийском море. Однако мощности Южного газового коридора и Трансадриатического газопровода уже исчерпаны, поэтому Баку считает важным расширить их технически.

«Учитывая нынешнюю реальность в мире, мы хотим установить новое стратегическое энергетическое сотрудничество, основанное на Меморандуме о взаимопонимании, который мы подписали с ЕС (в июле 2022 года. — «Газета.Ru»)», — добавил помощник Алиева.

Чиновник пояснил, что сейчас «мяч на стороне ЕС» в данном вопросе. Поэтому власти Азербайджана ждут каких-либо шагов от регионального содружества.

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