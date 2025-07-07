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Азербайджан сделал заявление о сотрудничестве с Россией

Минкульт Азербайджана назвал поддельным документ о сотрудничестве с Россией
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Владимир Федороенко/РИА Новости

В министерстве культуры Азербайджана назвали поддельным появившийся в сети документ о сотрудничестве с Россией в области культуры. Заявление ведомства опубликовало местное издание Minval в Telegram-канале.

«Этот поддельный документ не имеет никакого отношения к министерству культуры», — говорится в заявлении минкульта республики.

Там подчеркнули, что министерство не готовило и не распространяло этот документ.

Накануне в сети появился текст инициативы, якобы выдвинутой минкультом Азербайджана. Согласно ему, Баку предлагает России сотрудничество в культурной сфере.

В конце июня в Азербайджане отменили все культурные мероприятия, которые были запланированы российскими государственными и частными учреждениями. В ведомстве объяснили подобное решение «насильственными действиями, совершенными российскими правоохранительными органами в отношении азербайджанцев в Екатеринбурге».

Среди отмененных мероприятий оказались концерты, фестивали, спектакли, выставки и так далее. В минкульте отметили, что граждане смогут вернуть купленные заранее билеты через пункты продаж и онлайн-платформы.

Ранее политик назвал последствия конфликта России и Азербайджана.

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