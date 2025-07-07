В ГД оценили возможность переноса переговоров из Турции из-за поставок дронов Киеву

Поставки турецких беспилотников Киеву не мешают проведению российско-украинских переговоров в Стамбуле, заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

По его словам, страна, которая выступает посредником в процессе мирного урегулирования и становится площадкой для переговоров, должна соблюдать нейтралитет и Турция «вполне справляется».

«Страна-посредник прежде всего должна обеспечить для сторон безопасность проведения переговоров и все необходимые удобства для встречи. Самое же главное — это соблюдение нейтралитета. Саудовская Аравия в этом плане может быть лучше подходит в качестве места проведения переговоров. Однако и Турция вполне справляется с возложенной на нее задачей», — сказал депутат.

По его мнению, основная причина затягивания переговорного процесса заключается в позиции Киева и его недоговороспособности.

«Тот факт, что Анкара поставляет беспилотники Киеву, не влияет на ход переговоров. Турции выгодно продавать дроны на Украину , поэтому она и будет продолжать это делать. На этом зарабатывают огромные деньги в том числе и родственники [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана», — заключил Чепа.

Турция одной из первых начала поставки ударных беспилотников Украине, а компания Baykar уже строит завод по их производству на украинской территории.

Ранее турецкий политолог и эксперт аналитической сети «Анкара-Москва» Энгин Озер в беседе с РИА Новости заявил, что Турция может потерять свою роль посредника в урегулировании конфликта на Украине из-за участия в так называемой коалиции дронов.