Рютте: Россия производит в разы больше боеприпасов, чем все страны НАТО вместе

Россия за три месяца производит в несколько раз больше боеприпасов, чем все страны — участницы Североатлантического альянса за год. Об этом в интервью газете The New York Times заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Мы имеем дело с серьезным геополитическим вызовом. И это прежде всего Россия, которая восстанавливается со скоростью, не имеющей себе равных в современной истории. Они производят за три месяца в три раза больше боеприпасов, чем весь альянс НАТО за год», — заявил он.

Рютте отметил, что достигнутое по итогам саммите в Гааге согласие на увеличение оборонных расходов до 5% ВВП к 2035 году необходимо, чтобы гарантировать странам объединения безопасность, в том числе от России. Генсек НАТО подчеркнул, что странам альянса необходимо тратить средства на кибербезопасность и подготовить общественность. Рютте добавил, что если этого не сделать, то «придется выучить русский язык».

26 июня страны — члены НАТО по итогам саммита в Гааге объявили о планах увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП. Согласно документу, в ближайшие пять лет одной из основных целей европейских стран станет укрепление обороны, а также достижение способности автономного решения задач в сфере безопасности.

После этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что планы НАТО по увеличению военного бюджета приведут к краху этой организации.

Ранее аналитик заявил, что слова Путина о НАТО вызвали удивление на Западе.