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В Британии сочли Иран одной из самых больших для себя угроз

Telegraph: Иран назовут одной из самых больших угроз нацбезопасности Британии
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Reuters

Великобритания назовет Иран одной из самых больших угроз для своей национальной безопасности. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph, ссылаясь на оказавшийся в ее распоряжении засекреченный доклад парламентского комитета по вопросам разведки и безопасности Соединенного Королевства.

По данным издания, 100-страничный документ, который готовили два года, будет включать в себя заключение о якобы попытках иранских спецслужб физически уничтожать диссидентов на территории Британии. Авторы доклада, в основу которого легли интервью с иранистами на службе британской разведки и изучение секретных документов, также заявят об ущербе, который хакеры из Ирана якобы наносят британским компаниям.

В июне была опубликована стратегия национальной безопасности Соединенного Королевства, в которой говорится, что Великобритания должна активно готовиться к возможной войне на своей территории. В документе отмечается, что подобная угроза для Британии появилась впервые за многие годы.

Также в стратегии упоминается российско-украинский конфликт, а Россию называется страной, которая «несет угрозу всем континенту».

Ранее в Совфеде предупредили Запад о последствиях смены власти в Иране.

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