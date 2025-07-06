Участники саммита БРИКС в Бразилии осудили удары по Ирану

На саммите в Бразилии лидеры стран БРИКС осудили удары по ядерным объектам Ирана

На саммите в Рио-де-Жанейро лидеры стран БРИКС осудили удары по Ирану. Об этом говорится в декларации участников.

«Мы осуждаем военные удары по Исламской Республике Иран 13 июня 2025 года, что является нарушением международного права и Устава ООН, и выражаем серьезную обеспокоенность последующей эскалацией в области безопасности на Ближнем Востоке», — говорится в заявлении.

Согласно тексту документа, члены БРИКС обеспокоены атаками на гражданскую инфраструктуру и ядерные объекты, которые контролирует МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии). Кроме того, их волнуют растущие риски ядерной опасности и конфликтов. Участники саммита призвали активизировать систему разоружения и контроля над вооружениями, чтобы обеспечить стабильность и глобальную безопасность.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Исламская Республика в ответ начала операцию «Истинное обещание — 3». В ночь на 22 июня президент Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты страны по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». Спустя два дня американский политик сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня.

Ранее верховный лидер Ирана впервые за почти месяц появился на публике.