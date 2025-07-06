На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Участники саммита БРИКС в Бразилии осудили удары по Ирану

На саммите в Бразилии лидеры стран БРИКС осудили удары по ядерным объектам Ирана
true
true
true
close
Правительство Бразилии

На саммите в Рио-де-Жанейро лидеры стран БРИКС осудили удары по Ирану. Об этом говорится в декларации участников.

«Мы осуждаем военные удары по Исламской Республике Иран 13 июня 2025 года, что является нарушением международного права и Устава ООН, и выражаем серьезную обеспокоенность последующей эскалацией в области безопасности на Ближнем Востоке», — говорится в заявлении.

Согласно тексту документа, члены БРИКС обеспокоены атаками на гражданскую инфраструктуру и ядерные объекты, которые контролирует МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии). Кроме того, их волнуют растущие риски ядерной опасности и конфликтов. Участники саммита призвали активизировать систему разоружения и контроля над вооружениями, чтобы обеспечить стабильность и глобальную безопасность.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Исламская Республика в ответ начала операцию «Истинное обещание — 3». В ночь на 22 июня президент Дональд Трамп сообщил, что военно-воздушные силы США атаковали три ядерных объекта Ирана. По его словам, ключевые объекты страны по обогащению урана были «целиком и полностью уничтожены». Спустя два дня американский политик сообщил, что Иран и Израиль договорились о введении режима прекращения огня.

Ранее верховный лидер Ирана впервые за почти месяц появился на публике.

Все новости на тему:
БРИКС
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами