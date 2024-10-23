Страны БРИКС поддержали реформу ООН и ее Совета Безопасности

Главы стран БРИКС поддержали всеобъемлющую реформу Организации Объединенных Наций (ООН) и ее Совбеза, а также стремление стран Африки, Азии и Латинской Америки играть более значимую роль в ООН. Об этом пишет «Интерфакс».

«Мы подтверждаем поддержку всеобъемлющей реформы ООН, в том числе ее Совета Безопасности, в целях повышения ее демократичности, представительности, эффективности и действенности», — отмечается в декларации, которая была принята на саммите в Казани.

Также лидеры БРИКС призвали расширить число развивающихся стран, представленных в Совбезе, за счет стран Африки, Азии и Латинской Америки, чтобы могли играть более значимую роль в ООН.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

23 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что страны БРИКС приняли декларацию по итогам саммита в Казани и намерены направить ее в ООН в качестве совместного документа. По словам Путина, в декларации представлены оценки БРИКС ситуации в мире, определены перспективы развития взаимодействия, а также суммированы итоги российского председательствования.

До этого сенатор Андрей Климов сообщил, что генсек ООН Антониу Гутерриш принял решение участвовать в саммите БРИКС в Казани, поскольку понимает, где реальная политика, а где имитация. При этом министерство иностранных дел Украины назвало «неправильным» решение Гутерриша посетить Казань. По мнению украинского МИД, выбор генсека «подрывает репутацию ООН», а также «не способствует делу мира».

Ранее Путин раскритиковал деятельность ООН в области устойчивого развития.