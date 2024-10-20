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В МИД РФ призвали включить в состав СБ ООН Бразилию и Индию

Лавров: Бразилия, Индия и страны Африки должны стать членами Совбеза ООН

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью aif.ru, что Бразилия, Индия и страны Африки должны быть представлены в Совете Безопасности ООН на постоянной основе.

По словам дипломата, это необходимо для обеспечения репрезентативности и представленности мирового большинства.

9 октября замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на пресс-конференции по итогам участия российской делегации в неделе высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Россия считает важным достижение консенсуса по реформе Совета безопасности всемирной организации.

Незадолго до этого бразильский посол в Российской Федерации Родриго де Лима Баэна Соарес заявлял, что Бразилия желает стать постоянным членом Совбеза ООН. Правительство страны полагает, что совет должен быть более представительным и инклюзивным для того, чтобы в нем были представлены страны глобального Юга.

Позднее постоянный представитель Кубы при ООН Эрнесто Соберон Гусман заявил ТАСС, что Гавана выступает за реформирование Совбеза ООН, так как нынешняя система несправедлива и нуждается в изменениях.

Вопрос реформы ООН остается нерешенным многие годы из-за разницы взглядов участников организации, в особенности постоянных членов Совбеза. Например, США предлагают расширить Совет Безопасности за счет Японии, Германии, Индии и Бразилии, когда Россия выступает за включение африканских государств.

Ранее Лавров заявил, что Россия останется противником для США.

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