Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Страны ЛАГ и ОИС отвергли идею выселения палестинцев

Контактная группа по Газе категорически отказалась от переселения палестинцев
close
Ali Jadallah/World Press Photo 2025

Контактная группа по Газе, образованная главами МИД стран Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества, категорически отказалась от идеи переселения палестинцев из сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное коммюнике министров по итогам заседания в рамках Антальского дипломатического форума.

«Мы заявляем о нашем решительном и категорическом неприятии любого изгнания палестинского народа из Газы и с Западного берега Иордана, включая Восточный Иерусалим», — указано в коммюнике.

Контактная группа потребовала соблюдения прав человека в отношении палестинского населения, восстановления всех базовых услуг в Газе и обеспечения безопасного доступа к гуманитарной помощи, отвергнув ее использование в качестве рычага давления в конфликте на Ближнем Востоке.

В марте стало известно, что США и Израиль намерены обсудить со странами Африки переселение палестинцев.

Ранее Трамп опубликовал видео о будущем сектора Газа, где деньги падают с небес.

Все новости на тему:
Война в Газе
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами