Страны ЛАГ и ОИС отвергли идею выселения палестинцев

Контактная группа по Газе категорически отказалась от переселения палестинцев

Контактная группа по Газе, образованная главами МИД стран Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества, категорически отказалась от идеи переселения палестинцев из сектора Газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное коммюнике министров по итогам заседания в рамках Антальского дипломатического форума.

«Мы заявляем о нашем решительном и категорическом неприятии любого изгнания палестинского народа из Газы и с Западного берега Иордана, включая Восточный Иерусалим», — указано в коммюнике.

Контактная группа потребовала соблюдения прав человека в отношении палестинского населения, восстановления всех базовых услуг в Газе и обеспечения безопасного доступа к гуманитарной помощи, отвергнув ее использование в качестве рычага давления в конфликте на Ближнем Востоке.

В марте стало известно, что США и Израиль намерены обсудить со странами Африки переселение палестинцев.

Ранее Трамп опубликовал видео о будущем сектора Газа, где деньги падают с небес.