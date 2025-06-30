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Турцию и Азербайджан заподозрили в подготовке к операции против Армении

Профессор РУДН Семибратов: Турция и Азербайджан готовят операцию против Армении
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Shutterstock/esfera

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов заявил, что Турция и Азербайджан могут готовить совместную военную операцию против Армении. Его слова приводит URA.RU.

По словам Семибратова, в рамках сближения с Турцией Баку выстраивает внутри страны картину единого тюркского мира и сейчас рассчитывает получить от Анкары Зангезурский коридор между Азербайджаном и Нахичеванью в награду за смену позиций.

По мнению Семибратова, чтобы перейти в наступление Баку и Анкара дожидаются выхода Армении из ОДКБ и ее отказа от гарантий военной защиты со стороны РФ. Это, как сказал аналитик, поставит крест на государственности армян.

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) была создана в 2002 году на основе Ташкентского договора о коллективной безопасности 1992 года. В состав организации входят шесть государств: Россия, Белоруссия, Армения, Таджикистан, Казахстан и Киргизия. Организация располагает Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) в составе 17—22 тыс. человек и Коллективными силами быстрого развертывания (КСБР) в составе 5 тыс. человек.

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