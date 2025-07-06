Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что если бы каждая страна Евросоюза по примеру Будапешта провела опрос о членстве Украины в политическом объединении, то большинство граждан выступили бы против. Об этом он написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Бюрократы, которые живут в брюссельском пузыре, возможно, смогут дать сложное объяснение того, почему Украине стоит вступить в Евросоюз, но у людей есть два очень простых, очевидных, доказательства того, почему это не так. Первое: если включим Украину, которая воюет, включим и войну. Мы не хотим войны в Европе», — отметил политик.

Кроме того, указал Орбан, вступление Украины «разрушит экономику» Венгрии, и риск этого огромен. Он считает, что Брюссель идет по неверному пути, считая, что важные решения можно принимать без мнения населения.

Премьер Венгрии вновь подчеркнул, что не допустит членства Украины в Евросоюзе, его страна «уже остановила этот процесс».

До этого Виктор Орбан заявил, что почти все население Венгрии в ходе референдума проголосовало против вступления Украины в ЕС. По его словам, только 5% граждан поддержали членство Украины в Евросоюзе. В свою очередь против выступили более 2,1 млн граждан, это 95% от всех участников референдума, уточнил премьер-министр.

Ранее в ЕК прокомментировали референдум в Венгрии о членстве Украины в Евросоюзе.