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В ЕК прокомментировали референдум в Венгрии о членстве Украины в Евросоюзе

Спикер Мересье: ЕК приняла к сведению референдум в Венгрии о членстве Киева в ЕС
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Zsolt Biczo/Shutterstock/FOTODOM

Еврокомиссия (ЕК) приняла к сведению результат референдума в Венгрии о членстве Украины в Евросоюзе, в ходе которого большинство населения проголосовало против вступления страны в политическое объединение. Об этом заявил спикер ЕК Гийом Мерсье, пишет «Европейская правда».

«По поводу национальных консультаций, которые состоялись в Венгрии, наша позиция очень четкая. Мы принимаем во внимание результаты этих национальных консультаций. Правительство Венгрии созвало и организовало эту необязательную консультацию, и, как вы знаете, национальные консультации являются делом национальной власти», – заявил Мерсье.

По его словам, теперь власти Венгрии должны объяснить, как они «хотели бы подвигаться дальше». Спикер ЕК указал, что Украина проводит все необходимые реформы, и выполнила критерии первого кластера для открытия переговоров. Сдерживание страны-кандидата без «объективных оснований» подрывает доверие к процессу расширения ЕС, подчеркнул Мерсье.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что почти все население Венгрии в ходе референдума проголосовало против вступления Украины в ЕС. По его словам, только 5% граждан поддержали членство Украины в Евросоюзе. В свою очередь против выступили более 2,1 млн граждан, это 95% от всех участников референдума, уточнил премьер-министр.

Ранее премьер Венгрии предрек войну с Россией в случае вступления Украины в ЕС и НАТО.

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