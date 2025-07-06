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Кличко понадеялся на ракеты Taurus для Украины

Мэр Киева Кличко напомнил Мерцу об обещании передать Украине Taurus
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Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мэр Киева Виталий Кличко понадеялся на дальнейшую военную поддержку Украины со стороны Германии, в частности передачу систем ПВО и дальнобойных ракет Taurus. Об этом он написал в статье для газеты Bild.

Он напомнил слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что регулярные удары ВС РФ по территории республики могут поспособствовать передаче Taurus Украине.

«Канцлер Фридрих Мерц совершенно справедливо заявлял в прошлом, что постоянные российские атаки на гражданские объекты должны привести к поставке ракет Taurus. Мы надеемся, что новое правительство Германии сдержит свое слово», — написал Кличко.

По его словам, каждая ночь становится все более «экстремальной», и только в Киеве якобы разрушено «две тысячи зданий».

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что обсуждал с украинским президентом Владимиром Зеленским возможность обучения бойцов Вооруженных сил Украины обращению с Taurus. По словам политика, несмотря на то, что договоренностей об обучении достигнуто пока не было, такой вариант развития событий не исключен. Мерц отметил, что работа с ракетами Taurus требует серьезной подготовки продолжительностью минимум шесть месяцев.

Ранее Зеленский пообещал новые удары вглубь России.

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