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В Индии заблокировали аккаунт Reuters в X

PTI: в Индии заблокировали аккаунт агентства Reuters в социальной сети X
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reuters/X

В Индии заблокировали аккаунт агентства Reuters в социальной сети X. Об этом сообщает агентство PTI.

На сайте X говорится, что страница была заблокирована в ответ на «законное требование», однако в правительстве Индии заявили, что не направляли социальной сети подобных указаний, и сейчас занимаются урегулированием вопроса, чтобы добиться разблокировки аккаунта.

Источник PTI связал блокировку аккаунта с требованиями, которые индийские власти выдвинули в период проведения операции «Синдур» из-за обострения отношений с Пакистаном.

«Распоряжение было выдано 7 мая, но оно не было исполненo. Похоже, X выполнил его сейчас, что является ошибкой с их стороны. Правительство обратилось к X с просьбой решить эту проблему как можно скорее», - приводит агентство слова источника.

До этого Reuters писало, что меры Индии против Пакистана остаются в силе вопреки прекращению огня.

Ранее в Киеве корреспондентов Reuters заставили прервать трансляцию.

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