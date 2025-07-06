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Политолог заявил об отсутствии гарантий безопасности Путину на саммите БРИКС

Политолог Малинин: Бразилия не обеспечила безопасность Путину на саммите БРИКС
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Themba Hadebe/AP

Бразилия не обеспечила безопасность президента России Владимира Путина для визита на саммит БРИКС, не дав соответствующих заявлений на самом высоком уровне, так как решила не идти на конфликт с Западом. Такое мнение в беседе с URA.Ru высказал политолог Алексей Малинин.

«Бразилия, конечно, могла бы обеспечить безопасное пребывание Владимира Путина на своей территории, если бы она публично об этом заявила. Монгольская сторона так и сделала: она заранее открыто объявила, что не будет исполнять ордер об аресте Путина, выданный МУС», — указал эксперт.

По его словам, Бразилия таких заявлений «на самом высоком уровне» не сделала. Кроме того, страна находится далеко от России, что формирует дополнительные риски, подчеркнул Малинин.

БРИКС — межгосударственное объединение, включающее РФ, Бразилию, Индию, КНР, Южную Африку, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопию. Название происходит от англ. BRICS и отсылает к первоначальным пяти участникам организации Brazil, Russia, India, China, South Africa. Первый саммит объединения прошел в 2009 году. На встречах члены БРИКС обсуждают вопросы экономики и геополитики и налаживают сотрудничество по взаимовыгодным проектам.

Саммит БРИКС проходит в Рио-де-Жанейро 6–7 июля 2025 года. По словам замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова, главной задачей РФ на предстоящем мероприятии станет работа по инициативам, выдвинутым Москвой на этот год.

Ранее президент Бразилии позвал на саммит БРИКС три страны Латинской Америки.

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