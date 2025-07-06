В МИД Украины пожаловались на «токсичность» дискуссии о принятии страны в НАТО

Дискуссия с западными странами о членстве Украины в НАТО стала «очень токсичной» для Киева. Об этом заявил представитель украинского МИД Георгий Тихий в интервью на YouTube-канале журналиста Александра Нотевского.

«В этом проблема дискуссии о членстве Украины в НАТО, она стала, если по-простому высказаться, очень токсичной», — сказал Тихий.

Он отметил, что все аргументы и контраргументы уже приведены, и каждый новый раунд переговоров о вступлении Украины в НАТО «выходит на одну и ту же тропу», «ходит по кругу».

В сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Однако ряд стран — членов альянса выступают против этой идеи. В частности, свое вето на членство Украины в НАТО наложили США. Американский президент Дональд Трамп считает, что это маловероятно и нецелесообразно.

До этого президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украина не вступит в НАТО при президентстве в США Дональда Трампа. При этом политик не исключил, что в долгосрочной перспективе Украина может стать членом Североатлантического альянса. По мнению Стубба, Украина сначала вступит в Евросоюз, а затем присоединится к НАТО.

Ранее Зеленский признал, что Украину не ждут в альянсе.