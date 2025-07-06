В Госдуме предложили новую льготу для малоимущих

В Госдуме предложили освободить от уплаты госпошлины на наследство граждан, чьи доходы не превышают полуторакратной величины прожиточного минимума конкретного региона. Соответствующий законопроект внесла ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе партии.

Как следует из пояснительной записки, минимальный прожиточный минимум разнится от региона к региону. В то же время государственная пошлина на наследство определяется в зависимости от его стоимости и имеет предельную величину, достигая 1 млн рублей. Партия ссылается на данные Росстата за 2024 год, согласно которым доля граждан, чьи доходы были ниже прожиточного минимума, составили 7,2% или 10,5 млн человек.

Таким образом, для россиян с низким уровнем доходов траты на оформление наследства могут привести к отказу от базовых потребностей. Кроме того, соответствующая пошлина может сделать недоступным юридическое оформление прав на наследство и подтолкнуть к незаконным способам владения, считают в ЛДПР.

Законопроектом предлагается освободить от уплаты пошлины при получении свидетельства на наследство россиян, чьи доходы не превышают полуторакратной величины прожиточного минимума региона.

В партии считают, что законопроект станет инструментом социальной справедливости, который обеспечит реальное равенство в правах вне зависимости от уровня заработка и жизненной ситуации.

«Пошлина за выдачу свидетельства о наследстве в зависимости от степени родства и стоимости имущества может достигать миллиона рублей, людям чей доход не превышает полуторократной величины прожиточного минимума таких денег взять попросту негде. По данным Росстата, доходы более чем 10 миллионов россиян, даже ниже этой величины. Мы не можем допустить, чтобы финансовые трудности лишали людей возможности законно оформить свои наследственные права. Поэтому ЛДПР предлагает освободить граждан, чей доход не превышают полуторакратную величину прожиточного минимума в регионе, от уплаты государственной пошлины при оформлении наследства», — заявил лидер партии Леонид Слуцкий.

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