Российский ученый предрек США инфляционную спираль после введения 500% пошлин

Ученый Сокольщик: санкции против РФ могут запустить инфляционную спираль в США

Введение Соединенными Штатами санкций против России по законопроекту сенатора конгресса США Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) может запустить инфляционную спираль. Об этом в интервью РИА Новости заявил научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик.

По его словам, для принятия подобного закона есть мотивация как внешнеполитическая, так и внутриполитическая.

«Но у США тоже есть риски принятия подобного закона, поскольку рынок углеводородов — это глобальный рынок. Такие меры могут вызвать скачок цен на топливо в самих США, а это означает новый виток инфляционной спирали», — заявил Сокольщик.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп способен на жесткие шаги, однако резкое влияние может негативно сказаться на экономике страны.

До этого газета The New York Times писала, что эффект от американских санкций, введенных против России при бывшем президенте Джо Байдене, «начинает сходить на нет». По данным издания, неэффективность санкционного давления на Россию подтверждается обзором торговых записей, онлайн-листингов и корпоративных документов, проведенный газетой.

Ранее Трамп пообещал выдвинуть ряду стран условия торговли.