На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский ученый предрек США инфляционную спираль после введения 500% пошлин

Ученый Сокольщик: санкции против РФ могут запустить инфляционную спираль в США
true
true
true
close
Scalia Media/Shutterstock/FOTODOM

Введение Соединенными Штатами санкций против России по законопроекту сенатора конгресса США Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) может запустить инфляционную спираль. Об этом в интервью РИА Новости заявил научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Лев Сокольщик.

По его словам, для принятия подобного закона есть мотивация как внешнеполитическая, так и внутриполитическая.

«Но у США тоже есть риски принятия подобного закона, поскольку рынок углеводородов — это глобальный рынок. Такие меры могут вызвать скачок цен на топливо в самих США, а это означает новый виток инфляционной спирали», — заявил Сокольщик.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп способен на жесткие шаги, однако резкое влияние может негативно сказаться на экономике страны.

До этого газета The New York Times писала, что эффект от американских санкций, введенных против России при бывшем президенте Джо Байдене, «начинает сходить на нет». По данным издания, неэффективность санкционного давления на Россию подтверждается обзором торговых записей, онлайн-листингов и корпоративных документов, проведенный газетой.

Ранее Трамп пообещал выдвинуть ряду стран условия торговли.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами