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В Британии заявили о восстановлении дипломатических отношений с Сирией

Reuters: глава МИД Британии заявил о восстановлении дипотношений с Сирией
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Omar Sanadiki/Reuters

Великобритания объявила о возобновлении дипломатических связей с Сирийской Арабской Республикой. В рамках этого процесса министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми совершил визит в Дамаск, столицу Сирии, пишет Reuters.

«Великобритания восстанавливает дипломатические отношения», — отметил Лэмми, добавив, что в интересах Британии поддержать новое правительство Сирии в его стремлении построить стабильное, более безопасное и процветающее будущее для всех граждан страны.

До этого министерство иностранных дел Великобритании объявило о выделении до £160 миллионов в качестве помощи Сирии. Целью предоставления данной помощи является стабилизация ситуации в стране после смены власти. Отмечается, что выделенные средства будут направлены на обеспечение населения водой и продовольствием, а также на предоставление медицинской помощи и образовательных услуг.

Ранее Азербайджан проявил готовность оказать Сирии помощь с природным газом.

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