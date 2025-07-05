В Британии заявили о восстановлении дипломатических отношений с Сирией

Великобритания объявила о возобновлении дипломатических связей с Сирийской Арабской Республикой. В рамках этого процесса министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми совершил визит в Дамаск, столицу Сирии, пишет Reuters.

«Великобритания восстанавливает дипломатические отношения», — отметил Лэмми, добавив, что в интересах Британии поддержать новое правительство Сирии в его стремлении построить стабильное, более безопасное и процветающее будущее для всех граждан страны.

До этого министерство иностранных дел Великобритании объявило о выделении до £160 миллионов в качестве помощи Сирии. Целью предоставления данной помощи является стабилизация ситуации в стране после смены власти. Отмечается, что выделенные средства будут направлены на обеспечение населения водой и продовольствием, а также на предоставление медицинской помощи и образовательных услуг.

Ранее Азербайджан проявил готовность оказать Сирии помощь с природным газом.